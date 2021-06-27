شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة الأبطال للاسكواش للمرة الأولى فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميا للسيدات ببطولة الأبطال للاسكواش، للمرة الأولى فى تاريخها الاحترافي، والتي تنظمها أندية وادي دجلة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على منافستها هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميا، وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، بنتيجة 3\1، في مباراة استغرقت 77 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 8-11, 11-8.

وشهدت المباراة الكثير من الإثارة، فبعدما تقدمت نوران جوهر بشوطين نظيفين، عادت الحمامي لتفوز بالشوط الثالث بعد تعرضها للإصابة حيث تلقت العلاج اللازم من خالد الشناوي، قبل أن تحسم الشوط الثالث، ثم نجحت نوران في حسم الشوط الرابع والمباراة.

وتقام المباراة الثانية من الدور النهائي بين محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف رقم 12 على العالم، عقب انتهاء المباراة الأولى.

جدير بالذكر أن الثنائي، علي فرج المصنف الأول عالميا للرجال، ونور الشربيني المصنفة الأولى عالميا للسيدات، قد ودعا البطولة من دور المجموعات، كما خرج أيضا من ذلك الدور نفسه مروان الشوربجي المصنف الخامس وحامل اللقب عن النسخة الماضية.