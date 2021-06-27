شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن "عقوبات" مباراة الزمالك والاتحاد الرابعة في نهائي دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، توقيع عقوبات بشأن بعض الأحداث والتجاوزات التي شهدتها المباراة الرابعة بين فريقي الزمالك والاتحاد في نهائي الدوري السوبر المصري.





وجاءت العقوبات كالتالى:تغريم ياسر مبارك مدرب مساعد نادي الاتحاد 4000 جنيه.

تغريم مصطفى كيجو لاعب نادي الزمالك 2000 جنيه.

والتر هودج لاعب نادي الزمالك 2000 جنيه.

كما يأمل الاتحاد المصري لكرة السلة من جميع اللاعبين والأجهزة الفنية من الالتزام بالسلوك الرياضي والتحلي بالروح الرياضية لتقديم نهائي يليق بكرة السلة المصرية.