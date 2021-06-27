شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد ماهر أبو الكرامات زعيم جيل المعلمين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكري الـ 70 لميلاد أحد نجوم نادي الزمالك الراحلين وهو ماهر أبو الكرامات، نجم جيل السبعينيات فى الزمالك، حيث ولد عبد الصمد أبو الكرامات الشهير بـ"ماهر" فى السابع والعشرين من يونيو 1951 .

انضم إلى صفوف الناشئين بنادى الزمالك بعمر الـ 17 عاما، وتدرج في فرق الناشئين حتي تم تصعيده للفريق الأول موسم 72 /73 ، ضمن جيل عمالقة يضم على خليل و فاروق جعفر وعمر النور وطارق غنيم وسامى منصور والخواجة والثعلب حمادة امام، وشارك في هذا الموسم في 6 مباريات في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر امام السويس والتي انتهت بفوز السويس بهدفين مقابل هدف واحد للزمالك احرزه ماهر ابو الكرامات، وخاض أبو الكرامات لقاء القمة أساسيا لأول مرة في هذا الموسم والتي خسرها الزمالك امام جيل عمالقة في الأهلي يضم مصطفى يونس والخطيب وصفوت عبد الحليم ومصطفى عبدة حسن حمدى وهانى مصطفى.



ماهر ابو الكرامات في ملعب حلمي زامورا بنادي الزمالك



ماهر ابو الكرامات لاعب الزمالك الراحل



ماهر ابو الكرامات

فى موسم 73 /74 الذى لم يكتمل بسبب قيام حرب اكتوبر المجيدة لعب ابو الكرامات مباراة واحدة قبل الغاء الموسم وكانت امام فريق المحلة وانتهت بفوز المحلة بهدف نظيف ، وانضم أبو الكرامات للمنتخب العسكرى ثم منتخب مصر الاول ولكن لم يستمر كثيرا لوجود كوكبة من النجوم فى نفس مركزه.

الموسم الثالث لأبو الكرامات مع الزمالك شهد تألق كبير وسط جيل السبعينات حيث خاض الكثير من المباريات وسجل اربعة اهداف وكان اشهر هذه الاهداف هو الهدف الذى أحرزه لم يسقط من ذاكرة عشاق الفريق الابيض عندما قاد ماهر ابو الكرامات في مرمي غزل المحلة ليقود الزمالك للفوز 1/0 ، وأحرز الهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ولهذا الهدف قصة مثيرة حيث كانت النتيجة التعادل بدون اهداف حتى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء واذا بماهر ابو الكرامات يتسلم الكرة فى مركز الجناح الايمن ليراوغ احد اللاعبين ويرفع الكرة تجاه المرمى ولكنها تغير اتجاهها دون أي تدخل من أحد وتدخل المرمي وسط استغراب كل من فى الملعب ، واصبح اسم على مسمى صاحب الكرامات ابو الكرامات حتى ان الراحل العظيم الكابتن محمد لطيف نجم الكرة السابق و المعلق الشهيركان يقول عليه كراماتك يا أبو الكرامات.

وفى كاس مصر موسم 74 /75 استطاع نادى الزمالك الحصول على لقب البطولة وساهم ماهر ابو الكرامات فى هذا الإنجاز، وهو اخر مواسم ماهر ابو الكرامات فى صفوف نادى الزمالك حيث خاض تجربة احتراف في العربي القطري ، ويقود فريقه الجديد في خمس مواسم شهدت الفوز ببطولة كاس الامير 3مرات وبطولة كاس كأس الشيخ جاسم مرة واحدة ، ليتم منح ماهر ابو الكرامات الجنسية القطرية وتم منحة وظيفة حكومية بوزارة الكهرباء والمياة القطرية وعلى اثرها انضم الى منتخب قطر وشارك معة في العديد من المناسبات الكروية

فى عام 1980 اعلن ماهر ابوالكرامات اعتزالة كرة القدم بصفة نهائية ليتجة الى عالم التدريب.