شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى سيد الموقف فى شوط "الإنذارات" بين الرجاء وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الرجاء المغربى وبيراميدز بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وشهد الشوط إشهار الحكم البتسواني جوشوا بوردو 4 بطاقات صفراء.

بدأ بيراميدز الشوط الأول بمحاولات للضغط على دفاع الفريق المغربى، وبعد الدقيقة العاشرة انتفض فريق الرجاء وهدد مرمى أحمد الشناوى بأكثر من هجمة، أخطرها عن طريق سفيان رحيمى فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

فى الدقيقة 22 حصل إلياس حداد على البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف على رمضان صبحى، وفى الدقيقة 28 تلقى زكريا الوردى البطاقة الصفراء لتدخله بخشونة على إبراهيم عادل، كما تلقى بن مالانجو البطاقة الصفراء هو الأخر للإعتراض.

وفى الدقيقة 38 حصل نبيل عماد دونجا على البطاقة الصفراء لتدخله على سفيان رحيمى، وفى الدقيقة 44 تصدى القائم الأيمن لأحمد الشناوى لهدف محقق كاد أن يحرزه فريق الرجاء، بعدها رد بيراميدز بهجمة منظمة عن طريق تمريرة من ايرك تراورى لرمضان صبحى ثم إبراهيم عادل الذى سددها على يمين حارص الرجاء.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي: حراسة المرمى: أنس الزنيتي، خط الدفاع: عبد الإله مدكور - أسامة سوكحان - مروان هدهودي - إلياس الحداد، خط الوسط: محمد زريدة - زكريا الوردي - عبد الإله حافيظي، خط الهجوم: زكريا الهبطي - بين مالانجو - سفيان رحيمي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي بالتعادل السلبي بدون أهداف ولقاء الإياب يحدد أحد طرفي نهائي البطولة في بنين يوم 10 يونيو المقبل.

ويدير المباراة الحكم البتسواني جوشوا بوردو بدلاً من الحكم الزامبي جاني سيكازوي، فيما تقرر تعيين الحكم السنغالي إيسا ساي ليكون الحكم الرابع بعد تكليف جوشوا بوندو بتولي إدارة اللقاء بدلا من وجوده كحكم رابع.