لاعبو الإسماعيلى يحتفلون بالفوز على سموحة بسيلفى

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القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الإسماعيلى بالفوز على سموحة بثلاثية بالتقاط عدد من الصور السيلفى في المباراة التى جمعتهما اليوم بستاد الإسكندرية فى الجولة الـ27 للدورى.

وواصل الإسماعيلى سلسلة نتائجه الرائعة محققا الفوز بثلاثية نظيفة على سموحة، أحرز الهدف الأول للدراويش الناميبى شيلونجو في الدقيقة 22 من عمر المباراة، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء أضاف التونسى فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب الهدفين الثانى والثالث، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 35 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 40 نقطة في المركز الرابع .



الاسماعيلى يحتفل بالفوز على سموحه

جاءت أحداث المباراة سريعة من الدقيقة الأولى وشهدت العديد من الفرص على المرميين ، إلا أن لاعبو الإسماعيلى نجحوا في السيطرة على منطقة وسط الملعب بفضل الرقابة اللصيقة التي فرضها إيهاب جلال المدير الفني للدراويش على الثنائى مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر لاعبا سموحه .

ومن اول عرضية لمحمد عادل من الجانب الأيسر ينجح شيلونجو في وضعها برأسه قوية على يمين الهانى سليمان حارس مرمى سموحه الذى فشل في التعامل مع الكرة ، لينتهى الشوط الأول بتلك النتيجة .

وفى الشوط الثانى هاجم سموحه بضراوة بغية إدراك هدف التعادل قابله دفاع محكم من لاعبى الإسماعيلى ، وفى الخمس دقائق الأخيرة ومن إحدى الهجمات المرتدة نجح فخر الدين بن يوسف من إحراز الهدف الثانى للدراويش بعد انفراد كامل بحارس سموحه ، وبعدها بدقيقة يستلم شكرى نجيب كرة من خارج منطقة الجزاء ويضعها قوية على يسار الحارس السكندرى معلنا عن تفوق فريقه بثلاثية نظيفة .