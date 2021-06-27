شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي عن امتيازات عقد حمدى فتحى: الأهلى ما يضحكش على حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى الأمير، رئيس نادى إنبى، أن النادى الأهلى ملتزم معهم بتنفيذ امتيازات عقد حمدى فتحى، موضحا أنه يتبقى لهم القسط الأخير الذى يبلغ 3 ملايين جنيه.

وأضاف الأمير فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الأهلى ما بيضحكش على حد ويتبقى لنا القسط الأخير فقط فى امتيازات عقد حمدى فتحى، حيث ينص التعاقد أنه فى حال شارك حمدى فى 45 مباراة مع المارد الأحمر يحصل إنبى على 3 ملايين جينه، ويحصل على كل جزء بعد 15 لقاء".

وتوج فتحى مع الأهلى مؤخراً ببطولة السوبر الأفريقى السابعة فى تاريخ القلعة الحمراء، حيث كانت المشاركة الأولى للاعب بعد العودة من الإصابة الأخيرة التى تعرض لها مع المنتخب الوطنى وابعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

خطف حمدى فتحى، لقب الجوكر الجديد فى القلعة الحمراء فى ظل نجاحه فى اللعب بأكثر من مركز فى المباريات خاصة الحاسم ولعب صاحب الـ 27 عاما، هذا الموسم 19 مباراة من بينها 10 فى الدورى و5 فى أفريقيا و3 بكأس العالم للأندية وواحدة فى السوبر الأفريقى، لا سيما أن قيمته التسويقية تقدر بمليون يورو.

لعب حمدى فتحى 61 مباراة مع الاهلى بكل البطولات، بإجمالى 4501 دقيقة، وسجل ستة أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى 10 كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى والسوبر المحلى وكأس مصر بجانب الدورى مرتين.

بتلك الأرقام الجيدة لحمدى فتحى ولا يزال فى منتصف مسيرته الكروية، فهو شاب مجتهد أصبح بين يوم وليلة عمودا أساسيا للنادى الأهلى ومنتخب مصر وقادراً على الاحتراف الأوروبى فى أى لحظة، اللاعب الذى لم يحصل فى مشواره الكروى حتى الآن على بطاقة حمراء واحدة وهو رقم جيد بالنسبة للاعبين مركزه، كما أنه يؤدى أدوار هذا المركز ببراعة.