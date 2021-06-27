شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 27/6/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد جدة يرسل موافقة رسمية على مشاركة أحمد حجازى فى أولمبياد طوكيو، والأهلي يسوق والتر بواليا قبل التعاقد مع ثانى الصفقات الصيفية، وكاف يرفض تقديم نهائي أفريقيا والمنتخب الأولمبي يضم 3 لاعبين فقط من الأهلي .

تسلم اتحاد الكرة موافقة رسمية من نادى اتحاد جدة السعودى، على مشاركة مدافعه الدولى أحمد حجازى مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل.

الأهلي يسوق والتر بواليا قبل التعاقد مع ثانى الصفقات الصيفية

كشف مصدر لليوم السابع أن إدارة النادى الأهلى بدأت تسويق الزامبى والتر بواليا، مهاجم الفريق مبكراً، تمهيداً للتعاقد مع لاعب أجنبى جديد لتدعيم هجوم الأهلى بالموسم الجديد.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق المسافرة إلى العين السخنة استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا في الدوري العام بملعب الجيش بالسويس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

جواب من تحت الباب يشعل أزمة إستبعاد سيدات الطائرة

أرسل الاتحاد المصرى للكرة الطائرة خطابا جديدا للاتحاد الأفريقى للعبة، اعتراضاً على طريقة إبلاغ منتخب سيدات الشاطئية بالاستبعاد من التصفيات الأفريقية القارية المقامة فى المغرب قبل ساعات من لقاء نصف النهائى، بإرسال الخطاب من تحت الباب فى الثالثة فجرا لرئيس البعثة، فى ظل ثبوت إصابة حالة كورونا لدى مدرب منتخب الرجال.

خاض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردا صباح اليوم، الأحد، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، وغادر اللاعب النادى فور الانتهاء من تدريباته بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.

يبدأ مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية تسويق عدد من لاعبي الفريق الذين لا يرغب الجهاز الفني في بقاؤهم وأوصى برحيلهم ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن إدارة النادي تقوم حالياً بتسويق كلاً من مروان محسن والكونغولي والتر بواليا وناصر ماهر والسنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الذي إنتهت إعارته مؤخراً لنادي أنقرة جودجو التركي.

بعد أزمة انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي.. لاعبان "صداع" فى رأس شوقي غريب

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزي، خرج من حسابات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو، لتعذر انضمام الفرعون بسبب تمسك ناديه الإنجليزى بخدماته ورفضه الاستغناء عنه فى توقيت إقامة الأولمبياد الشهر المقبل.