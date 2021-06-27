قائمة المقاصة.. باسم مرسي يقود 23 لاعبًا استعدادًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني لفريق مصر المقاصة، القائمة التي تستعد لخوض مباراة الزمالك، غدًا الإثنين، في اللقاء الذي سيقام على ملعب "الجيش" بالسويس ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من مسابقة دوري we المصري.

وجاءت قائمة مصر المقاصة والمكونة من 23 لاعبًا كالتالي:

محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير - أحمد مودي - أسامة العزب - عصام صبحي - عاصم سعيد - أحمد صبيحة - فارس طارق - أحمد متعب - محمد دسوقي - عماد فتحي - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - محمد مخلوف - أحمد عادل "ميسي" - هشام محمد - باسم مرسي - عبد الله مجدي - أحمد أمين أوفا - شميلس بيكلي - باولن فوافي - سعيد الونش.

وكان فريق مصر المقاصة التقى الزمالك الأسبوع الماضي في لقاء دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ58 نقطة، في المقابل يأتي فريق مصر المقاصة بالمركز السابع برصيد 36 نقطة.