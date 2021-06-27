وكيله لمصراوي: إصابة وليد سليمان في موضعها القديم.. ويخضع لأشعة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان لاعب الأهلي، أن اللاعب تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مران الفريق اليوم الأحد.

وقال الحديدي في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن وليد سليمان تعرض للإصابة خلال مران الأهلي صباح اليوم الأحد بعد مشاركته مع الفريق في مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف، أن الإصابة التي تعرض لها وليد سليمان جاءت في العضلة الأمامية وهي نفس موضع الإصابة القديمة التي كانت قد لحقت به في ودية مصر للتأمين.

واوضح، أن اللاعب سيجري خلال ساعات أشعة على أن يتم عرضها على أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي من أجل تحديد حجم الإصابة ومدة غيابه.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب الفوز على الترجي التونسي أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصعد الأهلي إلى الدور النهائي من دوري الأبطال ليواجه كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم ١٧من الشهر المقبل بالمغرب.