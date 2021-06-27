هل تهدد نهائي الأبطال؟.. حكومة جنوب أفريقيا تحظر السفر من وإلى مدينة "كايزر تشفيز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلنت الحكومة الجنوب أفريقية، حظر السفر من وإلى ولاية جوتنج التي ينتمي لها فريق كايزر تشيفز، لمدة 14 يومًا بسبب انتشار فيروس كورونا بها.

وأصدرت الحكومة الجنوب أفريقية عددا من القرارات للحد من تفشي النسخة "دلتا" لفيروس كورونا، والتي انتشرت بشكل كبير في البلاد خلال الأيام الماضية.

ووفقًا لقرارات الحكومة الجنوب أفريقية، فإنه تقرر "حظر السفر داخل وخارج ولاية جوتنج لأغراض الترفيه لمدة 14 يومًا، وسيتم السماح للقادمين إلى المقاطعة للعمل أو الأعمال التجارية".

وأوضحت الحكومة في بيانها، أن ولاية جوتنج تعد من أكثر الولايات تضررًا من الموجة الـ3 لفيروس كورونا والأكثر إصابة خلال الأيام الماضية.

وقد تلجأ الحكومة الجنوب أفريقية لمد فترة الحظر بعد نهاية الفترة المحددة اليوم الأحد، وهو ما يهدد سفر كايرز تشيفز إلى المغرب لملاقاة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن كايزر تشيفز سيلتقي مع الأهلي يوم 17 يوليو القادم، أي بعد عدة أيام من انتهاء المدة المقررة لحظر السفر، ما لم يتم مدها من جانب حكومة جنوب أفريقيا.