الطريق لنهائي الكونفدرالية.. بيراميدز 0 - 0 الرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة بيراميدز أمام الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الدفاع الجوي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، لذلك سيحاول بيراميدز تحقيق الفوز لضمان التأهلي إلى المباراة النهائية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

"أحمد الشناوي، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد سامي، أحمد فتحي، عمر جابر، دونجا، ايريك، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، إبراهيم عادل".

ملخص المباراة

وشهدت الدقيقة 21، هجمة مرتدة لبيراميدز لكن مدافع الرجاء قطع الكرة من أمام عبد الله السعيد الذي طالب بإحتساب خطأ له بجوار منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22 أشهر حكم المباراة البطاقة صفراء لإلياس حداد بعد تدخل قوي على رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

واتيحت فرصة خطيرة لفريق الرجاء في الدقيقة 27، حيث جاءت عرضية من الجانب الأيمن للرجاء قابلها بن مالانجو بضربة رأس مرت كرته بجوار القائم الأيمن لأحمد الشناوي إلى خارج الملعب

وشهدت الدقيقة 29 خطأ لصالح ابراهيم عادل والحكم يشهر بطاقة صفراء لزكريا الوردي، أعقبه في الدقيقة 30 عرضية من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس الرجاء المغربي.

وشهدت الدقيقة 48، ضربة ثابتة للرجاء المغربي، حيث جاءت تسدد قوية من خارج منطقة الجزاء وتصطدم بالحائط البشري لبيراميدز وتخرج إلى خارج الملعب ركنية للرجاء.

وفي الدقيقة 50، سقط إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على أرض الملعب والجهاز الطبي يدخل لعلاجه، قبل أن تستأنف المباراة مرة أخرى بضربة ثابتة لبيراميدز إثر عرقلة إبراهيم عادل في وسط الملعب

وحاول فريق الرجاء بناء هجمة مرتدة في الدقيقة 55، لكن دفاع بيراميدز الثابت ينجح في التصدي لها ويحصل تراوري على خطأ ضد بن مالانجو.

وقرر المدرب الفني لفريق بيراميدز الدفع بمحمود وادي في الدقيقة 73 بدلا من إبراهيم عادل.