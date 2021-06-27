رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة الرجاء المغربي مساء اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

واختار رودولفو أروابارينا تشكيلا مكونا من:

"أحمد الشناوي، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد سامي، أحمد فتحي، عمر جابر، دونجا، إيريك، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، إبراهيم عادل".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الدفاع الجوي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، لذلك سيحاول بيراميدز تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

وفي مبارة أخرى يلعب فريق شبيبة القبائل الجزائري أمام نظيره القطن الكاميروني، لخطف البطاقة الثانية للمباراة النهائية للكونفدرالية الإفريقية.