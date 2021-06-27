التشيك تهزم هولندا بثنائية وتتأهل لربع نهائي يورو 2020 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب التشيك فوزًا غاليًا، مساء اليوم الأحد، أمام نظيره الهولندي، بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي ليورو 2020.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ماتياس دي ليخت مدافع منتخب هولندا في الدقيقة 55، ليكمل منتخب بلاده بـ 10 لاعبين.

وجاء الهدف الأول لمنتخب التشيك في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب توماس هوليش، مستغلا عرضية حولها اللاعب برأسه في شباك الحارس ستكلنبيرج.

وسجل اللاعب شيك الهدف الثاني لمنتخب التشيك في الدقيقة 80، بعد عرضية أرضية من اللاعب هوليش ليحول شيك الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب التشيك إلى ربع نهائي يورو 2020، ويودع المنتخب الهولندي البطولة من دور الـ 16.

من المقرر أن يواجه منتخب التشيك نظيره الدنماركي، في ربع نهائي يورو 2020، بعدما تأهل الأخير على حساب منتخب ويلز.