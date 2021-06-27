بيان رسمي.. جالاتا سراي يعلن إصابة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، إصابة مصطفى محمد مهاجم الفريق بتورم وانتفاج في عظام الكاحل الأيسر للقدم، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق ضد دينامو بوخارست الروماني.

ووفقًا لبيان رسمي نشره جالاتا سراي عبر موقعه، فإن مصطفى محمد خضع لفحوصات الرنين المغناطيسي الطارئة، بعد إصابته في الدقيقة الخامسة من اللقاء الودي.

وقال جالاتا سراي في بيانه: "كاحل مصطفى محمد الأيسر اصطدم بالعظام، وبناء على الفحوصات التي خضع لها فإنه يعاني من تورم في الركبة اليسرى، ونزيف في كبسولة الكاحل".

واختتم الفريق التركي بيانه: "لم يتم العثور على إصابات أخرى وفقًا للفحوصات، لقد بدأ اللاعب العلاج".

ولم يحدد جالاتا سراي في بيانه مدة غياب مصطفى محمد عن التدريبات التي يخوضها الفريق حاليًا استعدادًا لخوض منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.