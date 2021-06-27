بهدفه في هولندا.. باتريك شيك يقترب من معادلة رونالدو في اليورو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

رفع باتريك شيك مهاجم منتخب التشيك، رصيده من الأهداف في بطولة كأس أمم أوروبا إلى 4 أهداف، ليصبح على بُعد هدف وحيد من معادلة كريستيانو رونالدو في قائمة هدافي اليورو.

وسجل شيك الهدف الثاني في شباك منتخب هولندا في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ليقتل آمال منتخب الطواحين في العودة للقاء.

ورفع شيك رصيده من الأهداف في البطولة الحالية إلى 4 أهداف ليقترب من معادلة رونالدو صاحب الـ5 أهداف في صدارة هدافي يورو 2020.

وكان توماس هولش تقدم لمنتخب التشيك في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

ويعتبر هدف توماش هولش هو أول هدف لمنتخب التشيك في المرحلة الإقصائية لبطولة اليورو منذ ميلان باروس في فوز التشيك على الدنمارك في ربع النهائي عام 2004