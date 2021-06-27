الصفاقسي يهزم الإفريقي ويُتوج بطلا لكأس تونس للمرة السادسة في تاريخه

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

تُوج فريق الصفاقسي ببطولة كأس تونس للمرة السادسة في تاريخه عقب الفوز على نظيره الإفريقي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.



وأقيمت المباراة التي جمعت بين الإفريقي والصفاقسي في جزيرة جربة بالجنوب التونسي، لأول مرة منذ بدء المسابقة.

وسيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي من مباراة الإفريقي والصفاقسي، لينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وحاول الفريقان خطف التقدم في الوقت الإضافي، إلا أنهما فشلا في ذلك، لينتقلا إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها فريق الصفاقسي.

وبذلك حصد فريق الصفاقسي لقب كأس تونس للمرة السادسة في تاريخه، ليكون خامس أكثر الفرق حصولا على اللقب بالتساوي مع الملعب التونسي.

ونجح الصفاقسي في استعادة اللقب الذي حصده في عام 2019، بعدما كان الاتحاد المنستيري قد حصل عليه في الموسم الماضي.