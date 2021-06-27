شكرا لقرائتكم خبر عن إنريكى: لن نسمح لمودريتش بلمس الكرة ووسط الملعب سيشهد حرباً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، على صعوبة مواجهة كرواتيا، المقررة غدا الإثنين، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وقال إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، «أحب الفريق كثيرا، ويمكن لأي فرد من الـ24 الموجودين اللعب، وأي لاعب يمكنه أن يساعدنا في هذا الدور، وليس شرطا ان نكرر نفس التشكيلة التي لعبت ضد سلوفاكيا، ستكون هناك معركة وسط الميدان، بالنسبة لنا فنحن نبني الهجمة كثيرا في الخط الخلفى، وسيكون وسط الملعب مهم للغاية للفريقين، فهو المكان الذي لديهم فيه أفضل اللاعبين، ستكون حربا».

وأضاف، «لم يتغير شيء امام سلوفاكيا، فنحن لعبنا بنفس الأسلوب الذي كان لدينا ضد السويد، وصنعنا نفس الفرص ضد بولندا وسلوفاكيا، لكن المؤكد أننا أهدرنا ركلة جزاء، وهذه النتيجة الكبيرة تمنحنا الثقة، كرواتيا إذا كانت النتيجة في صالحهم سيتراجعون، أما لو عكس ذلك سيبدؤون الضغط، وأعرف هذا النوع من المباريات، وأتوقع التراجع المعتاد، فنحن لعبنا ضدهم في دوري الأمم الأوروبية، ضد سلوفاكيا لعبنا نهائيا، وكان علينا الفوز، وليس لدي شك في ما سأراه من فريقي، وسنحاول التحسن، ونحد من خطورة المنافس بعملنا الدفاعي، وهذا ما يمنحني الثقة».

وعن التهديدات التي تلقاها ألفارو موراتا، قال، «الوضع خطير جدا، ويجب أن تتحرك الشرطة، فالتهديد لأفراد الأسرة والأطفال أمر خطير، ويجب تصحيح ذلك بطريقة حاسمة».

وعن لوكا مودريتش، قال، «لن ندع لاعبي كرواتيا يلمسون الكرة، بالأخص اللاعبين الكبار امثال مودريتش وكوفاسيتش، فهما قادران على التسجيل أو الصناعة، وكلما استطعنا الحصول على الكرة يكون ذلك أفضل، نحن نركز بشدة على هذا الدور، وسيكون من الخطأ التفكير في أي شيء آخر، ونريد الفوز في كل مباراة».