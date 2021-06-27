شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يطلب ضم ظهير «تشيلسى» إلى «سيتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادى مانشستر سيتى الإنجليزى للتعاقد مع ريس جيمس، ظهير أيمن نادى تشيلسى، خلال الميركاتو الصيفى.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى، أبدى اهتمامه بضم ريس جيمس، فى الفترة الجارية، مشيرة إلى أن تشيلسى لا يرحب ببيعه، كما أنه يرفض انتقاله إلى أحد أبرز الأندية المنافسة على لقب البريميرليج، ومع ذلك يحرص السيتى على ضمه.

وأوضحت أن جوارديولا يرغب فى ضم ظهير تشيلسى، على الرغم من المنافسة الكبيرة التى سيجدها فى مركزه من كايل ووكر وجواو كانسيلو.

وبدأ جيمس مسيرته مع الفريق الأول لتشيلسى فى شهر سبتمبر من عام 2019، وواصل التطور حتى وصل إلى قمة مستواه فى نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى والذى حسمه البلوز على حساب مانشستر سيتى.

وخاض جيمس 84 مباراة على مدار الموسمين الماضيين مع تشيلسى، وجذب أنظار جوارديولا إليه، بفضل المستويات المميزة التى قدمها مع النادى اللندنى.