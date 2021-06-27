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علي ماهر يطلب التعاقد مع مهاجم افريقي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب علي ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري، من مجلس إدارة ناديه ضرورة تدعيم صفوف الفريق برأس حربة افريقي في نهاية الموسم الجاري.

وسيعقد علي ماهر، جلسة مع سمير حلبية، رئيس النادي خلال الأيام القليلة المقبلة من اجل عرض الأسماء التي يرغب في التعاقد مع احدهما خلال الفترة المقبلة.

وتلقي المدير الفني، وعداً من مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، بتلبية كافة طلباته من اجل إعادة المصري للتواجد في البطولات الافريقية.

ويستعد المصري لمواجهة فريق البنك الأهلي، المقررة بينهما يوم 2 من يوليو المقبل والمقررة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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