شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020.. بث مباشر البرتغال (0) بلجيكا (0) .. تبادل للسيطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة لقاء البرتغال وبلجيكا في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسيدخل فيرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: بيبي- دياز- جيريرو - موتينيو.

خط الوسط: سانشز - بالينيا - بيرناردو سيلفا - دالوت.

خط الهجوم:جوتا- كريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، تشكيلته:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألدير فيرلد - فيرمايلين - فيرتونخين - أكسيل فيتسيل.

خط الوسط: كيفين دي بروين - تيليمانس - ثورجان هازارد.

خط الهجوم: إيدين هازارد - مونييه - روميلو لوكاكاو.

انطلاق اللقاء

الدقيقة 5: تبادل للكرة من جانب البرتغال.

الدقيقة 6: جوتا يهدر فرصة التقدم للبرتغال بعد أن سدد الكرة خارج المرمى.

الدقيقة 10: سيطرة بلجيكية على الكرة ولكن دون خطورة.

الدقيقة 18: تبادل للسيطرة في وسط الميدان.

الدقيقة 25: تسديدة قوية من رونالدو ولكن كورتوا يتصدى.