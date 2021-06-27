شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف مكافآة الفوز علي الترجي نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، صرف مكافآة الفوز علي الترجي التونسي نهاية الأسبوع الجاري.

وتأهل النادي الأهلي، الي الدور النهائي لدوري رابطة الأبطال الافريقي بعدما فاز علي الترجي التونسي 4/0 في مجموع المباراتين.

وانهي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة للنادي الأهلي، في اعداد كافة الكشوف الخاصة بمكافآة الفوز علي الترجي التونسي.

ويسابق الجهاز الإداري للنادي الأهلي، الزمن من اجل سرعة الانتهاء من استخراج التأشيرات الخاصة بدخول بعثة الفريق الكروي الأول الي المغرب لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، يوم 17 من يوليو المقبل في نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقي.