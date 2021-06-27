شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: التشيك تفجر اولى المفاجآت والعقدة مستمرة لهولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر المنتخب التشيكي كبرى مفاجآت كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» عندما اطاح بالمنتخب الهولندي من دور ال16 بعد الفوز عليهم بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع تبادل المنتخبين لإضاعة الفرص.

وفي الشوط الثاني تعرض المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت للطرد بعد رجوع الحكم للVAR، لتنقلب المباراة تمامًا ويفتتح المنتخب التشيكي التهديف عن طريق توماش هولش في الدقيقة 68، ثم سجل الهداف التشيكي باتريك شيك الهدف الثاني قبل 10 دقائق من نهاية المباراة ليقتل المباراة عمليًا.

نجم المباراة:

حصل لاعب الوسط المدافع توماش هولش على جائزة نجم المباراة بعد اشتراكه في تسجيل الهدفين اليوم، فسجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ماتيس دي ليخت هو أول لاعب هولندي يتلقى بطاقة حمراء في بطولة دولية كبرى منذ جون هيتينجا ضد منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2010.

- دي ليخت هو رابع لاعب يطرد من منتخب هولندا في مباراة بنهائيات كأس الأمم الأوروبية. اللافت للأمر ان كل حالات الطرد التي تعرض لها المنتخب الهولندي كانت ضد المنتخب التشيكي! (نيسكينز وفان هانيجيم في عام 1976 ضد تشيكوسلوفاكيا، وجون هيتينجا في 2004).

- فقط ميلان باروش (5) سجل اهدافًا لجمهورية التشيك في مسابقة كأس الأمم الأوروبية أكثر من باتريك شيك (4).

- لاعب الوسط المدافع توماش هولش سجل وصنع اليوم لمنتخب جمهورية التشيك ليصبح أول لاعب من التشيك يصنع ويسجل في مباراة باليورو منذ يان كولار وميلان باروش، عندما حققا ذلك خلال نسخة يورو 2004، ضد المنتخب الهولندي ايضًا.

- للمرة الأولى في اليورو وكأس العالم، ومنذ عام 1980 عندما بدأت اوبتا في تحليل البيانات، المنتخب الهولندي يفشل في تسديد ولو كرة واحدة على المرمى في مباراة ببطولة كبرى.

- منتخب التشيك فاز بجميع المواجهات ال3 الأخيرة ضد المنتخب الهولندي مسجلًا على الأقل هدفين في كل مباراة.

- منتخب التشيك اوقف سلسلة المنتخب الهولندي الذي كان سجل هدفين على الأقل في كل مباراة من المباريات ال10 الأخيرة، قبل مواجهة اليوم.

- 50% من المواجهات بين منتخبي التشيك وهولندا انتهت بفوز المنتخب التشيكي (6 من 12).