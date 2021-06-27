الأهلي يدرس استمرار أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، استمرار الدفع بأكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في مباراته القادمة ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل بالجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري العام.

تأتي رغبة الجهاز الفني للأهلي في استمرار الدفع بأكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمني استغلالا للدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعب بعد مشاركته في مباراتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقديم عروض قوية في المباراتين وإشادة الجميع بمستواه الذي قدمه في مباراتي الذهاب والعودة.

كما يتحفظ الجهاز الفني للأهلي في استعجال عودة محمد هاني للمشاركة في المباريات، خاصة أنه عائد من الإصابة في العضلة الخلفية ويخشى من الدفع به في مباراة قوية بحجم مواجهة بيراميدز.

ومن ضمن الأسباب التي تدفع موسيماني في تفضيل استمرار أكرم توفيق بالجبهة اليمنى هي لعبه على رمضان صبحي، أحد أهم الأوراق في صفوف بيراميدز، من أجل إبطال نشاطه خلال اللقاء.

ونجح أكرم توفيق في إبطال نشاط أخطر لاعبين في صفوف الترجي، وهما حمدو الهوني وأنيس البدري، جناحا الفريق التونسي، واللذان لعبا عليه، وقدم مستوى قويا في المباراتين، ونال لقب نسر مباراة الذهاب في رادس بفضل تفوقه على حمدو الهوني.