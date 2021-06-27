رضا شحاتة يحذر لاعبي الجونة من انتفاضة الإنتاج

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القاهرة - سامية سيد - حذر رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة، لاعبيه من انتفاضة الإنتاج الحربى الذى تخلص من عقدة النتائج السلبية فى الجولة الأخيرة على حساب المصرى البورسعيدى فى مباراة مثيرة للعجلات الحربية.

الجونة يلاقى الإنتاج الحربى مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة 28 من الدورى.

وأكد شحاته للاعبيه أن مواصلة النتائج الإيجابية سيكون عبر بوابة احترام المنافسين مهما كان ترتيبهم فى جدول الدورى، موضحا أن الإنتاج بدأ يشعل المنافسة على الهروب من فخ الهبوط ما يجعل دوافعه أمام الجونة مضاعفة.

وحقق فريق الجونة فوزا مستحقا على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ 27 للدورى باستاد خالد بشارة بالجونة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 35 بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29.

حقق فريق الإنتاج الحربى أول فوز له فى الدورى منذ 143 يوما، بعد الفوز على المصرى بثلاثية مقابل هدفين، وهو الفوز الثالث للعجلات الحربية منذ بداية الموسم وجاءت الانتصارات الثلاثة على حساب المصرى والجونة والمقاولون العرب.

ويعود آخر فوز للإنتاج الحربى للثانى من شهر فبراير الماضى عندما فاز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أيضا.