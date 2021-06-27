شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة القاع.. الإنتاج ودجلة والبنك الأهلى يشعلون صراع الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق ثلاثى قاع الدوري المصرى الإنتاج الحربى ووادى دجلة والبنك الأهلى انتصارا مهما في مشوارهم ببطولة الدوري، ما أعاد لهم الأمل فى الهروب من شبح الهبوط.

وادى جلة 4 /1 أسوان

فاز فريق وادى دجلة على أسوان بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز. أحرز الأهداف كل من محمد رضا فى الدقيقة 2 و11، وأحمد سعيد فى الدقيقة 34 من ضربة جزاء وأحمد عاطف، قبل أن يحرز أحمد عبد الظاهر هدفا.

الإنتاج الحربى 3 /2 المصرى

حقق الإنتاج فوزا صعبا على فريق المصري البورسعيدي وصيف الدورى الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصرى بالهدف الأول 30، قبل أن يعادل حميد ماو النتيجة فى الدقيقة 31، بعدها اضاع أحمد جمعة ركلة جزاء للمصري، لكن إسلام صلاح أعاد التقدم للفريق البورسعيدي في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، ونجح مصطفى البدري في إدراك التعادل للعجلات الحربية في الدقيقة 69 من زمن المباراة، قبل أن يسجل محمود رجب هدف الإنتاج في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

البنك الأهلى 2 /0 طلائع الجيش

حقق فريق البنك الأهلي فوزا مهما على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري، وأحرز أحمد على هدف التقدم بالدقيقة 9 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز كريم بامبو فوز فريقه بالهدف الثانى فى الدقيقة 92 من ركلة جزاء أيضاً.

فريق البنك الأهلي يكمل سلسلة الانتفاضة لفرق القاع في بطولة الدوري بعد تمكن كل من الإنتاج الحربي ووادي دجلة في تحقيق الفوز في نفس الجولة .