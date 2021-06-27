التشيك تطيح بهولندا وتتأهل لربع نهائي يورو 2020

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

فجر منتخب التشيك مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على هولندا بهدفين دون رد، في ثمن نهائي يورو 2020، ليطيح به خارج البطولة.



وخلال المباراة التي جمعتهما (الأحد) على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر، فشل منتخب هولندا في التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، بعدما ضاعت جهوده في هز شباك منافسه التشيكي القوي، الذي خطف هدفين أنهى بهما المهمة بنجاح.

وانضم منتخب التشيك بذلك إلى منتخبي الدنمارك وإيطاليا، اللذين تمكنا من حجز أول مقعدين في ربع النهائي (السبت) على حساب ويلز والنمسا.

وسيواجه المنتخب التشيكي بذلك نظيره الدنماركي، الذي اكتسح ويلز 4-0 في ثمن النهائي، السبت المقبل في الدور ربع النهائي للبطولة.

وكانت مباراة هولندا ضد التشيك انطلقت بقوة من المنتخبين على أمل خطف هدف المقدمة، من أجل إرباك المنافس ووضعه تحت ضغط في باقي أحداث اللقاء.

ورغم أن منتخب هولندا كان الأخطر والأكثر إضاعة للفرص التي كانت كفيلة بمنحه المقدمة في أكثر من لقطة فإن هدف المبادرة جاء من الناحية الأخرى على عكس سير اللقاء.

وقلب المنتخب التشيكي الدفة على الطواحين مع بداية الشوط الثاني بعدة هجمات خطرة تمكن في إحداها من التسبب في طرد ماتياس دي ليخت في الدقيقة 55، بعدما اضطر لمنع إحدى الهجمات بيده.

وبعد 13 دقيقة، وبالتحديد في الدقيقة 68، وضع توماس هوليس منتخب التشيك في المقدمة بهدف في الشباك الهولندية ليؤزم موقف الطواحين فيما تبقى من اللقاء.

وفي الدقيقة 80 أنهى باتريك شيك أحلام الهولنديين بتسجيل الهدف الثاني للتشيك، ليؤكد تأهل فريقه إلى ربع النهائي وتوديع الطواحين في إحدى المفاجآت.

ورفع باتريك شيك بهذا الهدف رصيده إلى 4 أهداف ارتقى بها إلى المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي يورو 2020، بفارق هدف خلف كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال.