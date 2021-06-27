شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأمل بالزمالك يهزم منتخب فلسطين الأولمبي برباعية وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الأمل بنادي الزمالك وديا اليوم الأحد على منتخب فلسطين الأولمبي ، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

أحرز أهداف الزمالك: حميد أحداد وأحمد زكي وسيف فاروق جعفر وأحمد رضا، بينما سجل للمنتخب الفلسطيني جمال حمادة.

وجاءت المباراة حماسية من الفريقين في مجملها ، وتبادل الفريقان الهجمات ولكن كانت السيطرة الأكثر للزمالك.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق الأمل يتكون من: بدر حامد مدير قطاع الناشئين، مشرفاً عاماً على الفريق ، وعادل المأمور، مشرفاً عاماً على حراس مرمي الفريق ، ومحمد مصطفي ممس مدرباً للفريق ، وسامي عبدالحليم، وأحمد محسن مدربين مساعدين، وحمدي يوسف إدارياً ، ووليد عبدالرحمن طبيبا، وأشرف سليمان للعلاج الطبيعي.