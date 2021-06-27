شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الختامي بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له غدا بالدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للزمالك على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في المران.. مطالبا اللاعبين بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد.

وأكد كارتيرون في حديثه للاعبي الزمالك ثقته في جميع اللاعبين، مضيفا أن الزمالك مطالب بالفوز في جميع المباريات المقبلة في الدوري وعدم التفريط في أي نقطة.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة مساء غد الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري ، باستاد الجيش بالسويس.