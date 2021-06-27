شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فقرة تدريبات ترفيهية للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات ترفيهية للاعبين خلال المران الختامي اليوم بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة غدا بالدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على النزول بالحمل التدريبي للاعبين خلال المران، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل لقاء الغد.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة مساء غد الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري ، باستاد الجيش بالسويس.