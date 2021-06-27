شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تقسيمة فنية للاعبين بقيادة كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية خلال التدريب الختامي للفريق بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة.

وركز المدير الفني للزمالك على بعض الجوانب الفنية والخططية .. كما حرص على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة لتصحيح الأخطاء.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة مساء غد الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري ، باستاد الجيش بالسويس.