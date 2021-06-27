شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب رئيساً لبعثة الأهلي في النهائي الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، علي رئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق الي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب افريقياً في نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع بطل جنوب افريقيا في المغرب، يوم 17 من يوليو المقبل في نهائي دوري رابطة الابطال من مباراة واحدة، وفقاً لقواعد الاتحاد الافريقي الذي تم اتباعها عقب تفشي فيروس كورونا.

ويرفض أعضاء مجلس إدارة الأهلي، الاعتداد بنظام الدور المعمول به بين أعضاء مجلس الإدارة في تلك المباراة نظراً لاهميتها الكبيرة.

وينتظر ان يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة من اجل اعتماد العديد من القرارات وفي مقدمتها قرار تعيين رئيس بعثة الأهلي في المغرب.

وتأهل الأهلي للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الافريقي بعد الفوز علي علي الترجي 4/0 بمجموع المباراتين.