شكرا لقرائتكم خبر عن كوليبالي يحتفل بعيد ميلاده بالتبرع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

احتفل مدافع نادي نابولي الإيطالي كاليدو كويبالي بعيد ميلاده ال30 بالتبرع بسيارتي إسعاف ومعدات طبية للمستشفيات في بلده السنغال. ووفقا لتقرير إيطالي دفع كوليبالي ثمن شحنة من مطار نابولي للسنغال بضمنها سيارتين إسعاف ومعدات وقاية شخصية وآلاف الكمامات وشارك المدافع متابعيه المليون ونصف على إنستجرام تفاصيل إجازته في مسقط رأسه حيث زار المدرسة الإبتدائية التي تعلم فيها والتقى بالأطفال الذين تحمسوا لرؤية النجم الدولي. وتلقى كوليبالي الكثير من التعليقات على مبادرته مثل: «أنت شخص رائع ولاعب كبير وقلبك واسع ونفتخر بك ونحب اللاعبين الذين لا ينسون جذورهم وثقافتهم أبداً، بهذه الطريقة يكتسب الناس الاحترام».

وتبقى لعقد كوليبالي عامين مع النادي الإيطالي وارتبط اسمه بانتقال لإيفرتون قبل رحيل المدرب أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد.