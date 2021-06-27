بعد ثلاثية الأهلي.. معين الشعباني يقترب من قيادة بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية تونسية أن معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، يقترب من قيادة فريق بيراميدز في الموسم الجديد.

وأفادت صحيفة "تونس الرقمية" بأن الشعباني يقترب من الرحيل عن قيادة الترجي وذلك بعد الخسارة المذلة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 4 - 0 في مجموع المباراتين.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن مسألة مغادرة معين الشعباني عن نادي الترجي باتت قريبة للغاية، بعد توديع الفريق لبطولة أفريقيا للأندية بأداء وصفته بـ "الشاحب"، بعد الخسارة القاسية مساء أمس السبت أمام الأهلي في القاهرة بثلاثية نظيفة.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن ينتقل الشعباني لتدريب نادي بيراميدز، الذي تقدّم بعرض رسمي ومغري من أجل الظفر بخدمات ابن الترجي للإشراف على الأمور الفنية للفريق.

وسلطت الصحف التونسية الضوء على تلميحات الشعباني بالرحيل عن الترجي التونسي، بعد الخسارة أمام الأهلي ذهاباً وإياباً برباعية نظيفة، وتوديع دوري أبطال أفريقيا.

وعقب مباراة الأهلي أمس، قال الشعباني في تصريحات صحفية: "لم أدخر جهدا في مصلحة النادي، قدمت أقصى ما يمكن، ولكني لن أبقى مع الترجي مدى الحياة، هذه هي سنة الحياة".

ونجح الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، ليواجه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة المقرر أن يستضيفها ملعب محمد الخامس بالمغرب يوم 17 يوليو المقبل.