شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون لـ"لاعبي الزمالك" : لازم نفوز في كل المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريب الختامى بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له غدا بالدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى للزمالك على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها فى المران.. مطالبا اللاعبين بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز فى مباراة الغد.

وأكد كارتيرون فى حديثه للاعبى الزمالك ثقته فى جميع اللاعبين، مضيفا أن الزمالك مطالب بالفوز فى جميع المباريات المقبلة فى الدورى وعدم التفريط فى أى نقطة.

فيما خصص الجهاز الفنى للفريق فقرة تدريبات ترفيهية للاعبين خلال المران الختامي، وحرص الجهاز الفنى للزمالك على النزول بالحمل التدريبى للاعبين خلال المران، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل لقاء الغد.

فيما قام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية خلال التدريب، وركز المدير الفنى للزمالك على بعض الجوانب الفنية والخططية .. كما حرص على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة لتصحيح الأخطاء.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة غدا كل من :

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثى وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى "الونش" ومحمد عبد الشافى وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف "أوباما" وأشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيرى ومروان حمدي.

ويعتلى الزمالك قمة ترتيب جدول الدورى برصيد 58 نقطة، بينما يقع مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد أكثر من لاعب على رأسهم محمد عواد حارس المرمى الذى تواجد فى قوائم المباريات الأخيرة.

كما شهد قائمة الزمالك استبعاد محمد عبد السلام وعبد الله جمعة وحازم إمام وحميد أحداد وأسامة فيصل

ويواجه الزمالك فريق المقاصة مساء غد الإثنين فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، باستاد الجيش بالسويس.