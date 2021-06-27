شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على سموحة بهدف شيلونجو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الناميبى شيلونجو مهاجم الإسماعيلى في التقدم لفريقه في الدقيقة 22 على سموحة في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ27 للدورى.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من وجاء تشكيل سموحة على النحو التالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – أحمد حمص

خط الوسط: محمود حليمو – محمد كناريا – أحمد عبد القادر – مصطفى فتحى

خط الهجوم: عبد الكبير الوادى – ديريك نيسيامبى

وسبق للإسماعيلى خوض 4 مباريات مع الفريق السكندري على الملعب المذكور سابقا، حيث فاز فى لقاء وتعادل 2 وخسر مواجهة وحيدة ، وله 8 أهداف وعليه 7 أهداف، وحقق كلين شيت في لقاء وحيد.