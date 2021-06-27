شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للأولمبياد الخاص المصري استعدادا للألعاب العالمية الشتوية - كازان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت اليوم الأحد منتخبات الأولمبياد الخاص المصري لرياضة الفلوربول فى معسكر تدريبي مغلق بمركز أعداد المنتخبات القومية بالمعادي ويستمر حتى الأربعاء 30 من يونيه الجاري.

أكد المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري علي أن المعسكر يأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة بالألعاب العالمية الشتوية للأَولمبياد الخاص والمقرر آنطلاقها بمدينة كازان الروسية في شهر يناير من العام المقبل 2022 .

وأضاف " محمود " أن مصر ستشارك بفريقين بالالعاب العالمية الشتوية واحد من الفريقين من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري والآخر فريق موحد "مدمج" بين لاعبي الأولمبياد الخاص المصري ولاعبين من غير المعاقين.

ونجحت منتخبات مصر للأولمبياد الخاص، في رياضة الفلوربول في تحقيق الفوز ببطاقتي التأهل للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص التي ستقام بمدينة كازان الروسية العام المقبل خلال الكأس الأقليمية التي آستضافتها القاهرة في شهر نوفمبر عام 2019 .



مصرتستعد لكازاخان

وآطمئن رئيس الاولمبياد الخاص المصري من عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني ونائب رئيس البعثة المصرية علي كافة الاستعدادات التدريبية خلال فترة المعسكر الحالي والتشديد علي الآلتزام بتطبيق كافة الاجراءات الآحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة اللاعبين وجميع أفراد البعثة المصرية خلال تواجدهم بالمعسكر.

ومن المقرر أن تخوض منتخبات الاولمبياد الخاص المصري عددا من المعسكرات المغلقة المكثفة خلال الفترة القادمة من العام الجاري قبل التوجه إلى مدينة كازان في مطلع العام المقبل ، فى إطار برنامج الإعداد للالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص المقرر آنطلاقها شهر يناير المقبل



الاولمبياد الخاص يستعد لبطولة كازاخان