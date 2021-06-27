شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على الطلائع 2-0 ويتمسك بآمال البقاء فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلي فوزا مهما على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري، وأحرز أحمد على هدف التقدم بالدقيقة 9 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز كريم بامبو فوز فريقه بالهدف الثانى فى الدقيقة 92 من ركلة جزاء أيضاً.

فريق البنك الأهلي يكمل سلسلة الانتفاضة لفرق القاع في بطولة الدوري بعد تمكن كل من الإنتاج الحربي ووادي دجلة في تحقيق الفوز في نفس الجولة .

ويستمر البنك الأهلى في المركز السابع عشر رغم فوزه برصيد 22 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازالت لديه مباراتين مؤجلتين.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 .

وضم تشكيل الطلائع كلا من: محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد ناصف، وأحمد علاء، وعلى الفيل، وحسن مجدى في الدفاع، وأحمد سمير، وكونيه، وإسلام محارب، ومهند لاشين، وإسلام جمال في خط الوسط، بينما يشارك عمرو جمال في الهجوم.

فيما ضم تشكيل البنك الأهلي : محمود الزنفلى في حراسة المرمى، ومحمد دبش، وعاصم صلاح وأسامة إبراهيم، وأمير مدحت في خط الوسط، وفادى فريد، وأحمد على في الهجوم، بينما محمود سيد، ومحمد فتحى، وأحمد ياسر بسيونى في خط الوسط.