شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يحرز الهدف الثانى للبنك الأهلي أمام الطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كريم بامبو لاعب فريق البنك الأهلى فى إحراز الهدف الثاني لفريقه فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 92 من ركلة جزاء، فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، لتصبح النتيجة 2/0.

وضم تشكيل الطلائع كلا من: محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد ناصف، وأحمد علاء، وعلى الفيل، وحسن مجدى في الدفاع، وأحمد سمير، وكونيه، وإسلام محارب، ومهند لاشين، وإسلام جمال في خط الوسط، بينما يشارك عمرو جمال في الهجوم.

فيما ضم تشكيل البنك الأهلي: محمود الزنفلى في حراسة المرمى، ومحمد دبش، وعاصم صلاح وأسامة إبراهيم، وأمير مدحت في خط الوسط، وفادى فريد، وأحمد على في الهجوم، بينما محمود سيد، ومحمد فتحى، وأحمد ياسر بسيونى في خط الوسط.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 29.

بينما يحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازالت لديه مباراتين مؤجلتين.