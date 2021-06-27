شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الدولية تحدد موعد وصول الألعاب المشاركة إلى طوكيو قبلها بـ5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة الأولمبية الدولية 5 أيام لوصول اللاعبين للمشاركة فى أولمبياد طوكيو باليابان قبل بداية المنافسات فى ألعابهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الأولمبية الدولية بسبب فيروس كورونا، كما حددت 48 ساعة لمغادرة اللاعبين بعد انتهاء منافستهم .

ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية استثناء بيوم إضافى لجميع الدول المشاركة فى الأولمبياد والتى تبعد عن اليابان بـ 6 ساعات سفر أو أكثر .

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد خاطبت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، تطلب رصد تحركات جميع اللاعبين المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2020 قبل 14 يوماً من السفر إلى طوكيو، والمتابعة الصحية اللحظية لكل المشاركين.

وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية لجميع الاتحادات لمخاطبة اللاعبين المتأهلين إلى طوكيو 2020 للتواصل مع اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية برئاسة الدكتور حسن كمال، حتى يتم رصد تحرك كل لاعب سواء داخل أو خارج مصر عن طريق برنامج يتم وضعه عن طريق اللجنة الطبية، لمعرفة الأماكن التى يتحرك فيها اللاعبون قبل السفر إلى الأولمبياد.