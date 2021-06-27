شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهاجم الإسماعيلى بـ نيسيامبى وعبد الكبير الوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، تشكيل فريقه الذى ستخوض لقاء الإسماعيلى بعد قليل فى الجولة الـ27 للدورى في المباراة التى تقام باستاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالى:

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – أحمد حمص

خط الوسط : محمود حليمو – محمد كناريا – أحمد عبد القادر – مصطفى فتحى

خط الهجوم : عبد الكبير الوادى – ديريك نيسيامبى

ويحتل سموحه المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 26 مباراة ، فاز 8 وتعادل 16 وخسر 2 ، أحرز لاعبوه 43 ومنى مرماه بـ30 هدفا .