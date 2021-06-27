شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدي الوفد الفلسطيني درع النادى على شرف ودية الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بنادى الزمالك، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين، الوفد الفلسطينى الموجود بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لحضور مباراة فريق الأمل ومنتخب فلسطين الأولمبى درع النادي؛ تقديراً من نادى الزمالك للأشقاء فى فلسطين.

وتسلم المستشار ناجى ناجى ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة والمستشار الثقافى للسفارة درع النادي، بحضور الدكتور إياد أبو هنود نائب المستشار الثقافي، وسامى أبوالحسين أمين عام مساعد الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم ورئيس البعثة، وكذلك قام الوفد الفلسطينى بتسليم مسئولى الزمالك الكوفية الفلسطينية لبدر حامد مدير قطاع الناشئين.

وحرص حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التواجد بملعب عبد اللطيف أبورجيلة لمتابعة المباراة الودية بين فريق الأمل بالزمالك ومنتخب فلسطين الأولمبي، كما تواجد فاروق جعفر المستشار الفنى لإدارة النادي.