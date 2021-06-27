أحداد يقود فريق الأمل بالزمالك للفوز على الأولمبي الفلسطيني وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

حقق فريق الأمل بنادي الزمالك الفوز في مباراة ودية اليوم الأحد على منتخب فلسطين الأولمبي ، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وجاءت أهداف الزمالك عن طريق كل من حميد أحداد وأحمد زكي وسيف فاروق جعفر وأحمد رضا، بينما سجل للمنتخب الفلسطيني جمال حمادة.

واتسمت المباراة بالروح الحماسية بين الفريقين في مجملها ، وتبادل الفريقان الهجمات ولكن كانت السيطرة الأكثر للزمالك.

وقام جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين، بإهداء الوفد الفلسطيني المتواجد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ، لحضور مباراة فريق الأمل ومنتخب فلسطين الأولمبي درع النادي؛ تقديرا من نادي الزمالك للأشقاء في فلسطين.