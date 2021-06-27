الهبوط يشتعل.. البنك الأهلي ينعش آماله في البقاء بالفوز على طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أنعش فريق البنك الأهلي آماله في البقاء بمسابقة دوري we المصري بعد الفوز الذي حققه على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد في لقاء جاء ضمن حسابات الأسبوع الـ27.

أحمد علي استطاع أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة بهدف سجله من ضربة جزاء، في المقابل نجح كريم بامبو من تعزيز النتيجة لفريق البنك من ضربة جزاء أيضًا بهدف سجله في الدقيقة 92.

ويعتبر هذا الفوز هو الرابع لصالح البنك الأهلي خلال هذا الموسم بعد الفوز على كل من الإنتاج الحربي مرتين سواء في لقاء الدور الأول أو الثاني بالإضافة إلى الفوز على أسوان.

وأصبح فريق البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة متفوقًا على وادي دجلة بفارق الأهداف، وأصبح قريبًا من أسوان بفارق نقطتين صاحب المركز الخامس عشر.

ويمتلك فريق البنك الأهلي مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز والأهلي، كما سيواجه الفريق الصاعد للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه أمام المصري البورسعيدي بالجولة المقبلة.

في المقابل، توقف رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة ليظل في المركز التاسع بجدول الترتيب، حيث سيلعب ضد المقاولون العرب بالجولة المقبلة.