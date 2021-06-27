مصدر لمصراوي: ربيع ياسين يدخل حسابات أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

دخل مجلس إدارة نادي أسوان، في مفاوضات مع ربيع ياسين المدير الفني لفريق بتروجيت من أجل قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب مصدر لـ"الخليج 365"، فإن إدارة أسوان دخلت في مفاوضات مع ربيع ياسين، إلا أن إدارة بتروجيت رفضت التفريط في خدمات المدرب.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن تمسك إدارة بتروجيت يأتي نظرًا لوجود نية داخل النادي البترولي للصعود لمسابقة دوري we المصري في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن ربيع ياسين يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع بتروجيت، مؤكدًا أن الشرط الجزائي كبير إلى جانب امتلامه عقدًا مع النادي البترولي لمدة موسم آخر.

وكان نادي أسوان قرر أمس السبت، إقالة المدرب علاء عبد العال من منصبه عقب الخسارة الكبيرة من وادي دجلة يوم الجمعة الماضي بهدف مقابل أربعة.

ويتواجد أسوان في المناطق المهددة بالهبوط حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز السادس عشر.