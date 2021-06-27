مصدر: استبعاد عواد من قائمة المقاصة لأسباب فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في نادي الزمالك، إن السبب وراء استبعاد حارس المرمى محمد عواد من قائمة مباراة المقاصة يعود لأسباب فنية.

وأعلن كارتيرون صباح اليوم قائمة الفريق التي تستعد لمباراة المقاصة والمقرر لها يوم الاثنين ضمن مباريات الجولة 27 من عمر دوري we المصري، ولم تعرف هذه القائمة تواجد عواد.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي، إن السبب وراء استبعاد عواد من هذه المواجهة هو لأسباب فنية لا غير نافيا أن تكون هناك أي مشكلة خلف هذا القرار.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة من 26 جولة، بينما يتواجد المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 جولة.