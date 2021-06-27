رسميا.. برشلونة يعلن عن رحيل مدافعه في الميركاتو الصيفي 2021

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، عن رحيل مدافعه، جان كلير توديبو، بشكل رسمي، لفريق نيس الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ووفقًا للبيان الرسمي لنادي برشلونة؛ فإن النادي الكتالوني وافق على تفعيل بند الشراء لمدافعه جان كلير توديبو، الذي كان يلعب على سبيل الإعارة للنادي الفرنسي في النصف الثاني من موسم 2020/2021.

وقال النادي في بيان له: “سيحصل نادي برشلونة على 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كمتغيرات، مع احتفاظ البارسا بنسبة على أي عملية بيع مستقبلية للاعب الفرنسي”.

وكان البارسا قد تعاقد مع توديبو في موسم 2018-2019، قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق ضد ويسكا في الدوري الإسباني، كما شارك أساسياً أمام سيلتا فيجو في الأسبوع 36 ما يعني أنه لعب دوراً في فوز الفريق بلقب الليجا في ذلك الموسم.

وفي النصف الثاني من موسم 2019 -2020، رحل توديبو لشالكه الألماني بنظام الإعارة من البارسا، قبل أن يبدأ الموسم الموالي معاراً لبنفيكا البرتغالي، قبل أن يتفق البارسا مع بنفيكا على قطع الإعارة في فبراير، ثم يخرج اللاعب بعد ذلك لنيس بنظام الإعارة حتى 30 يونيو.