صفقات برشلونة | لابورتا يخطط لضم راشفورد في الميركاتو الصيفي 2021

يخطط رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، للتعاقد مع الدولي الإنجليزي ماركوس راشفود، مهاجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الميركاتو الصيفي 2021، لتكون هديته للجماهير الكتالونية بعد وصوله إلى مقعد الرئاسة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن راشفورد دخل دائرة اهتمامه في الميركاتو الصيفي 2021، بعدما تعقدت مهمة برشلونة في ضم أيًا من إيرلينج هالاند أو كيليان مبابي من أجل تدعيم الخط الهجوم للفريق الكتالوني.

نادي برشلونة لا يمتلك القوة الشرائية، في الوقت الحالي، حيث لايستطيع دفع قيمة ماركوس راشفورد، مما يجعله مجبرًا على الانتظار لبيع بعض لاعبيه وضخ الأموال في خزينة النادي الكتالوني.

ووفقًا للتقارير الصحيفة الإسبانية، فإن لابورتا يخطط لعرض صفقة تبادلية مع مسؤولي مانشستر يونايتد، من خلال انتقال عثمان ديمبيلي إلى صفوف الشياطين الحمر، بجانب مبلغ مالي يصل إلى 50 مليون يورو، وذلك مقابل الحصول على ماركوس راشفورد.

ويرغب لابورتا في الاستفادة من عثمان ديمبيلي الميركاتو الصيفي 2021، خاصة مع رفضه الدائم تجديد عقده مع نادي برشلونة، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مما يجعله معرضًا للرحيل مجانًا.

والجدير بالذكر أن، مانشستر يونايتد كان قريبًا من التعاقد مع عثمان ديمبيلي الميركاتو الصيفي 2020، على سبيل الإعارة.