صفقات ريال مدريد | مدافع ليستر سيتي المعوض المحتمل لرحيل فاران لليونايتد

ظهر اسم قلب دفاع فريق ليستر سيتي الانجليزي ويسلي فوفانا في قائمة صفقات ريال مدريد المحتملة خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليحل محل مواطنه رافائيل فاران القريب من مانشستر يونايتد.

لعب ويسلي فوفانا صاحب الـ 20 عامًا دور البطولة مع ليستر سيتي خلال الموسم الماضي من الدوري الانجليزي، رغم ظهوره في المسابقة لأول مرة بعد انضمامه لفريق الثعالب في صفقة بقيمة 36.5 مليون جنيه إسترليني من سانت إتيان الفرنسي بالميركاتو الصيفي 2020.

وشارك ويسلي فوفانا في 38 مباراة تحت قيادة المُدرب برندان رودجرز، حيث ساعد ليستر سيتي على احتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أثبت أيضًا دوره في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الأول عبر تاريخ النادي.

ووفقًا لصحيفة Fichajes الإسبانية، يمكن أن يكون فوفانا في طريقه للخروج من ملعب كينج باور، حيث بات مطلوبًا من قبل المُدرب كارلو أنشيلوتي الذي قيل إنه يتطلع للانقضاض على الشاب الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

ويعتمد تحرك ريال مدريد على ما إذا كان رافاييل فاران سيختار الخروج من النادي الملكي، حيث يرتبط الفائز بكأس العالم ارتباطًا وثيقًا الانتقال إلى أولد ترافورد وارتداء قميص مانشستر يونايتد.

ولم يتبق أمام صاحب الـ28 عامًا سوى عام واحد على عقده في إسبانيا، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتبع سيرخيو راموس هذا الصيف خارج ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وإذا واصل ريال مدريد المضي قدمًا نحو التعاقد مع فوفانا، فمن المحتمل أن يفرض ليستر سيتي رسومًا ضخمة بالنظر إلى أن اللاعب قد تم التعاقد معه حتى عام 2025.

وسيكون حامل لقب البريميرليج موسم 2015-16 منفتحًا على بيع مُدافعه، إذا أبدى فوفانا بنفسه رغبته في المغادرة، خاصة أن فرصة اللعب لريال مدريد لا تأتي في العمر مرتين.