عاجل | تشكيلة هولندا الاساسية امام التشيك في ثمن نهائي يورو 2020

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أعلن المدير الفني الهولندي فرانك دي بور تشكيلة هولندا الاساسية قبل ساعة من خوض مباراة التشيك في ثمن نهائي يورو 2020، مساء اليوم الاحد 27 يونيو.
شهدت تشكيلة منتخب هولندا الاساسية خروج مهاجم نادي فولفسبورج الالماني فوت فيغورست، ومشاركة مهاجم ايندهوفن دونيل مالين أمام المهاجم السريع ممفيس ديباي.
وسيواصل فرانك دي بور الاعتماد على خطة 3-5-2 بوضع الثلاثي دالي بليند وماتياس دي ليخت ودي فريج في خط الدفاع.
على الجانب الآخر، سيقود الهداف البارع باتريك شيك خط هجوم منتخب التشيك ومن خلفه الثلاثي باراك وسيفتشيك وماسوبوست، وفي خط الوسط سوتشيك وهوليس.
وتنطلق مباراة هولندا ضد التشيك في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت سلطنة عمان.
تشكيلة هولندا الاساسية اليوم
مارتن شتيكلينبورج
دالي بليند – ماتياس دي ليخت – دي فريج
فان أنهولت – جيني فينالدوم – فرينكي دي يونج – دي رون – دومفريس
ممفيس ديباي – دونيل مالين
تشكيلة التشيك الاساسية اليوم
توماس فاسليك
فلاديمير كوفال – أودريج تشيلوستكا – توماس كلاس – كاديربيك
هوليس – سوتشيك – ماسوبوست – سيفتشيك
باراك – باتريك شيك
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