مشاهدة مباراة الرجاء وبيراميدز في بث مباشر بكأس الكونفدرالية 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الرجاء وبيراميدز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، ضمن مباريات اليوم الاحد 27 يونيو 2021.

تُقام مباراة الرجاء وبيراميدز على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وبدون حضور الجماهير كما كان الحال في مباراة الذهاب.

وانتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء على ملعب 30 يونيو في القاهرة، بالتعادل السلبي (0-0)، على أن تحسم مواجهة الدار البيضاء المتأهل إلى النهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

ويحين موعد مباراة الرجاء وبيراميدز، يوم الأحد 27 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الرجاء وبيراميدز في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، على قناة بي إن سبورتس 4، وبي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب، كما تنقل المباراة على القناة الرياضية المغربية الأرضية بصوت المعلق الرياضي المغربي سفيان رشيدي.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن عن تبديل حكم مباراة الإياب بين الرجاء وبيراميدز يوم 24 يونيو الجاري، حيث سيتولى إدارتها الحكم البوتسواني “جوشوا بوندو”، بدلًا من الحكم الزامبي “جاني سيكازوي”.

تاريخ مواجهات الرجاء وبيراميدز

تعد مباراة الرجاء وبيراميدز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021 هي الرابعة في تاريخ مواجهات الفريقين.

وألتقى الرجاء وبيراميدز في 3 مناسبات سابقة كانت جميعها في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، حيث تواجه الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات، ونجح النسور الخُضر في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين.

وفي لقاء الإياب بالجولة الرابعة، أثبت الرجاء علو كعبه على بيراميدز مرة أخرى بتحقيق الفوز عليه بثلاثية نظيفة في ملعبه 30 يونيو في مدينة القاهرة.

وأخيرًا سيطر التعادل السلبي على المباراة الأخيرة بين الرجاء وبيراميدز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021.